Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti

Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:33

Güncelleme: 28.05.2024 - 16:38

Son dönemde Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin gündem oluşturduğu Ankara, kritik bir görüşmeye sahne oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ederek, Bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi verdi.

Bu ziyaret, özellikle Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “darbe” iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Habertürk'ün aktardığına göre, Bakan Yerlikaya’nın MHP lideri’ni ziyareti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle yapıldı.

Bakan Yerlikaya ziyarette suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini Bahçeli’ye anlattı.

Habere göre, özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli’ye bilgi verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli’ye iletti.

Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.