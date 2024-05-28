Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yerlikaya, bakanlığın son bir yıldaki faaliyetleri ve gündemdeki konular hakkında Bahçeli'ye bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:33
Son dakika... Ankara'da dikkat çeken görüşme: Erdoğan istedi, Bakan Yerlikaya MHP lideri Bahçeli'ye gitti
Abone Ol google-news

Son dönemde Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerin gündem oluşturduğu Ankara, kritik bir görüşmeye sahne oldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret ederek, Bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi verdi. 

Bu ziyaret, özellikle Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “darbe” iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Habertürk'ün aktardığına göre, Bakan Yerlikaya’nın MHP lideri’ni ziyareti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle yapıldı. 

Bakan Yerlikaya ziyarette suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini Bahçeli’ye anlattı.

Habere göre, özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli’ye bilgi verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli’ye iletti.

Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.


Ali Yerlikaya haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri Devlet Bahçeli haberleri

İlgili Haberler

CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...

CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...
Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim

Ayhan Bora Kaplan davasının 10. duruşmasında çete mağduru Erkan Doğan konuştu: Yerlikaya’ya güvenmiştim
Bahçeli 5 yıl sonra aynı karede: Ateş yerine 'cinayet' dosyasında adı geçen Yıldırım!

Bahçeli 5 yıl sonra aynı karede: Ateş yerine 'cinayet' dosyasında adı geçen Yıldırım!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!
Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un afişlerini paramparça etti!

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç'un afişlerini paramparça etti!
Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Tekin yeni müfredatı onayladı

Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Tekin yeni müfredatı onayladı
İstanbul’da Fransız Konsolosluğu önünde işçi eylemi: Birleşik Metal-İş Sendikası

İstanbul’da Fransız Konsolosluğu önünde işçi eylemi: Birleşik Metal-İş Sendikası
Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!