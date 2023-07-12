Son dakika... Bakan Işıkhan açıkladı: Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Batı Karadeniz’de yaşanan sel nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:34
Son dakika... Bakan Işıkhan açıkladı: Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.

"1 YILA KADAR..."

Twitter'dan açıklama yapan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

''Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.

Selden etkilenen işverenlerimiz ve sigortalılarımızın sel felaketi öncesi süresi dolmuş olan borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvurular da afetin meydana geldiği tarihten itibaren 1 yıla kadar ertelenebilecektir.''


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