Son Dakika... Belediyelere operasyon, 106 kişiye gözaltı kararı: Erdoğan'dan tek kelime yok!

Yayınlanma: 19.03.2025 - 20:38

Güncelleme: 19.03.2025 - 20:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 105 kişiye uygulanan gözaltı kararına ilişkin tek kelime etmedi.

Erdoğan, çiftçilere yaptığı konuşmada tarım desteklerine değindi. Erdoğan şunları söyledi:

"Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil en sancılı dönemde demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi ve milletimizi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsülünü ateşe verecek kadar vatana sevdalı çiftçilerimizin fedakârlığını hiçbir zaman unutmayacağız.

O karanlık gecede darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sadece demokraside değil tarım, hayvancılık, ihracatta ülkemizi takdirle takip edilen seviyeye birlikte getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz.

Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortağa çıkıyor. Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Birilerinin Türkiye'de tarım bitti dediği rakamları söylüyorum.

Ülkemizde 236 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde 11'inciyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9. Avrupa'da 3. sıradayız.

Sığır eti üretiminde dünyada 7. Avrupa'da 1. konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9. Avrupa'da ise 2.yiz. Yumurta üretiminde dünyada 10. Avrupa'da 2.yiz. Bal üretiminde dünyada 2. Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16, Avrupa'da 2. sıradayız."