Son Dakika... CHP PM toplantısı: Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı onaylandı!

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay kararını onayladı. Öte yandan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

Son Dakika... CHP PM toplantısı: Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı onaylandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:22

CHP Parti Meclisi 6 Nisan'da yapılacak olan Olağanüstü Kurultay kararını oy birliği ile onayladı. 

Ayrıca tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı oy birliği ile resmileşti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındığında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye kayyum atanmaması için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamıştı.

CHP Parti Meclisi'nin kararının ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #CHP Parti Meclisi #Kurultay

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