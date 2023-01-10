Son Dakika... CHP'den Karma Komisyon kararı: Katılmayı doğru bulmuyoruz

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:11

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:11

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti ve CHP’li milletvekillerinin dokunulmazlarının görüşüleceği yarınki TBMM Karma Komisyonu’na dair açıklama yaptı. Özel, Karma Komisyonu'na katılmayacaklarını duyurdu.

Özel, "Böyle bir toplantıya katılmayı; büyük bir hukuksuzluğu, eşitsizliği meşrulaştırmak olarak görüyoruz. Bin 700 tane dosya dururken bu dosyaların çekilip getirilmesinin açıklanması gerekiyor. Biz oradaki bir tiyatroya alet olmayız, parça olmayız. Saray mühendisliğini sahneye koysunlar. Onları birbirleriyle baş başa bırakıyoruz" dedi.