Son Dakika... CHP'nin 'boykot' sitesi yine kapatıldı
Son dakika haberi... CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de mahkeme kararıyla erişime engellendi.
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası açtığı 'boykotyap.com' mahkeme kararıyla kapatılmıştı.
Parti, siteyi 'boykotyap.net' adresiyle yeniden yayına almıştı.
boykotyap.net de İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı.
Ertesi gün ‘boykotyap.com’ adresli site yayına girmişti. Bu sitenin engellenmesi üzerine, ‘boykotyap.net’ adresiyle yeniden yayınlanmıştı.
Listenin son hali şu şekilde:
Etiketler: #BOYKOT #boykotyap.com #CHP #mahkeme
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