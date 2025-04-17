Son Dakika... CHP'ye 'kayyum' atanacağını iddia etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı!

Son dakika gelişmesi... Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı.

Son Dakika... CHP'ye 'kayyum' atanacağını iddia etmişti: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:34

Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'ye perşembe günü geçici kayyum atanacağını iddia ederek, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTI KARARI

Kütahyalı'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre Kütahyalı'ya soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilerek ifadesinin alınması için İstanbul'a talimat yazısı gönderildi.

 


Etiketler: #Son dakika #rasim ozan kütahyalı #gözaltı

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