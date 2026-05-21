Son Dakika... DEM Parti'den Özgür Özel'e dayanışma telefonu

21.05.2026 19:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel'e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

DEM PARTİ'DEN TELEFON

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.

Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel’e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.

MYK TOPLANTISI

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ayrıca konu hakkında yarın toplanma kararı aldı.

Mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü toplantı yapılacak.

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan, mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e yorumladı: 'Bu işin hukuk yoluyla çıkılabilirliği görünmüyor' Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Aktan, “Türk siyasi partiler tarihinde ve partilerin seçim hukukunda bugüne kadar alınmış böyle bir karar yoktur. Bu ilk oldu. YSK ve seçim yargısına göre seçilmiş organlar, bir hukuk mahkemesi tarafından geçersiz hale getiriliyor" dedi.
Son Dakika... Mutlak butlan kararını 'fırsata' çevirdi... Kılıçdaroğlu: Hiç kimse endişe etmesin Son dakika haberi... CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, "38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" dedi.
Mutlak butlan kararı sonrası dolarda son durum ne? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayını iptal ederek yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’na devretme kararı siyasi belirsizliği tırmandırırken Borsa İstanbul’da yüzde 6’yı aşan kayıplarla işlemler geçici olarak durduruldu. Dolar/TL kurunda yaşanan sınırlı yukarı yönlü hareket dikkat çekti.