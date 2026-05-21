Son Dakika... DEM Parti'den Özgür Özel'e dayanışma telefonu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.
Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.
DEM PARTİ'DEN TELEFON
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla aradı.
Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel’e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.
MYK TOPLANTISI
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ayrıca konu hakkında yarın toplanma kararı aldı.
Mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü toplantı yapılacak.