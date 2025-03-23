Son Dakika... İBB'ye yönelik soruşturmada karar: İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan belediye çalışanları hakkında kararlar açıklanıyor. İPA Başkanı Buğra Gökce ve Tuncay Yılmaz tutuklandı.

Son Dakika... İBB'ye yönelik soruşturmada karar: İşte tahliye edilen ve tutuklanan isimler!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 08:57

İstanbul Büyükşehir Belediyei'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gözaltına alınan belediye çalışanları hakkında kararlar açıklanıyor.

BUĞRA GÖKCE VE TUNCAY YILMAZ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal, Hakan Karanis ve Tuncay Yılmaz tutuklandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya, İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Canan Münüplü, Birsen Şahin, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #ibb

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