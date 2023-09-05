Son dakika... Kabine toplantısı başladı: Masada neler var?
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da toplandı.
Kabine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı, saat 15.00 sularında başladı.
Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.
ERDOĞAN, DÜNYA LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak.
Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.
EKONOMİDE GÖZLER OVP'YE ÇEVRİLDİ
Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi.
Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.
Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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