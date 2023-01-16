Son Dakika: Kamuda çalışan sözleşmelilerle ilgili yeni gelişme
Son dakika gelişmesi...Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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