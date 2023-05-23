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Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 15 saniyelik yeni video: İki seçenek sundu!

Son dakika haberi... CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura 5 gün kala Twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. "Vatanını seven sandığa gelsin!" diyen Kılıçdaroğlu, seçmenlere iki seçenek sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 13:54
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'a az bir zaman kala, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

İKİ SEÇENEK SUNDU

15 saniyelik bir video yayımlayan ve yurttaşları sandığa davet eden Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düştü.

"BENİ SEVSEN DE SEVMESEN DE KABULÜM"

Videoda "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 TL'ye çıkacak, 30!" diyen CHP lideri, "Unutma, oyunu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadelerini kullandı.


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