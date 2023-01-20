Son dakika... Kilis'te sınır bölgesine roket atıldı

Son dakika haberi... Kilis'te sınır bölgesine 6 roket düştü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 19:22
Son dakika... Kilis'te sınır bölgesine roket atıldı
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 Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.


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