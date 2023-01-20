Son dakika... Kilis'te sınır bölgesine roket atıldı
Son dakika haberi... Kilis'te sınır bölgesine 6 roket düştü. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.
Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı." dedi.
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