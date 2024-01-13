Son dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır hattında!
Son dakika haberi... Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonrası şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/VverIrJP7V— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
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