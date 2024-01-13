Son dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır hattında!

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonrası şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.

İHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:16
Son dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır hattında!
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti."


Yaşar Güler MSB

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