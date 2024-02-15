Son Dakika... Özgür Özel CHP'nin İzmir adaylarını tanıtıyor

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel, İzmir Aday Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. .

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 14:33
Son Dakika... Özgür Özel CHP'nin İzmir adaylarını tanıtıyor
Abone Ol google-news

Yerel seçim maratonu devam ediyor. Aday tanıtım toplantısı için İzmir'e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor.

Göz Atın
Son Dakika... Erdoğan, Diyanet Akademisi'nde konuştu: Açıktan şeriatı savundu

Son Dakika... Erdoğan, Diyanet Akademisi'nde konuştu: Açıktan şeriatı savundu
Mansur Yavaş seçim çalışmasına Turgut Altınok'un 'evinde' başladı: 'Çoğunluk' vurgusu yaptı

Mansur Yavaş seçim çalışmasına Turgut Altınok'un 'evinde' başladı: 'Çoğunluk' vurgusu yaptı

'BALCI YERİNE ERDOĞAN ADAY GÖSTERİLECEK' İDDİASI

İHA'nın aktardığına göre aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeniden aday olarak gösterileceği iddia edildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

GÖZLER ÖZEL'DE...

Özgür Özel, İzmir adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bugün CHP'nin sancak gemisindeyiz. Bugün Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. Bugün bir İmparatorluğun tebası olmaktan çıkıp da bir Cumhuriyet'in onurlu, eşit vatandaşları olmanın en önemli mücadelesinin başladığı yerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın emanet edildiği kentteyiz. Bugün Kubilay'ın başını verdiği ama onlara başını eğmediği kentteyiz. 

İlkokul son sınıfta öğretmenin 2 sınava gireceksin dedi. Formumu doldurdu Gülseren öğretmen. Şimdi 89 yaşında hala Karşıyaka'da yaşıyor ve 10 yaşında Bornova Anadolu Lisesi'ne geldim. Ortaokul, lise, üniversite, askerliğimi de şurada Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda yaptım. 

Ömrümün en güzel 12 yılının geçtiği, hayat arkadaşım Didem'le tanıştığım ve aşık olduğum bu güzel kente bugün Genel Başkan olarak geldim. Bugün bu güzel kentle kucaklaşmanın onurunu yaşıyorum. Merhaba İzmir!

Aziz Kocaoğlu'na, Tunç Soyer'e, İzmir'in efsane belediye başkanı Ahmet Piriştina'ya Allah rahmet eylesin. Çok şey borçluyuz.

AKP tarafından birçok iftira ve hakaret sıralanıyor ve devam edecek ancak CHP olarak göğsümüz dik, başımız ileride. İzmir bizi, biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler.

30 belediye başkan adayı kürsüye çıkacak. Bu süreçte İzmir'in beklentilerine baktığımızda, madem Cumhuriyet'in sancak gemisidir. Birileri 18 bakan ilan edip kadınlara sadece aile bakanlığını verirken, 'yani senin işin evindir bakan da olsan sadece aile bakanı olabilirsin' 18'de 17 erkeklere bu işi emanet edenlere 6 kadın belediye başkanımız varken hepsi de seçilecek yerden 9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız.

AYRINTILAR GELİYOR...


Özgür Özel haberleri Son dakika haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz
Ankara'da büyük buluşma: Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu bir arada

Ankara'da büyük buluşma: Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu bir arada
Özgür Özel açıkladı: CHP İliç'e heyet gönderiyor

Özgür Özel açıkladı: CHP İliç'e heyet gönderiyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

Gergin toplantının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı
Suçüstü yakalandı! Kadın iç çamaşırlarını çalıp kendini tatmin ederken görüntülendi

Suçüstü yakalandı! Kadın iç çamaşırlarını çalıp kendini tatmin ederken görüntülendi
İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı
Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15’er yıla kadar hapis istemi…

Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15’er yıla kadar hapis istemi…
Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!

Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
YouTube 19. yılını geride bırakırken 2,7 milyar kullanıcıya ulaştı…

YouTube 19. yılını geride bırakırken 2,7 milyar kullanıcıya ulaştı…
Dolmuş ücretlerine zam geldi

Dolmuş ücretlerine zam geldi
Karın iç zarından alınan parça ile vajina yapıldı…

Karın iç zarından alınan parça ile vajina yapıldı…