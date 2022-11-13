Son Dakika: Siyasilerden Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama

13 Kasım 2022 Pazar, 17:15

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre caddede çok sayıda yaralı var. Polis ekipleri bölgeyi kapattı.

Siyasiler yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" dedi.

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Başımız sağ olsun… — Meral Akşener (@meral_aksener) November 13, 2022

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise paylaşımında "Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlama sebebiyle Anadolu yakasındaki programımı iptal ederek, olayın olduğu bölgeye doğru yola çıktım" dedi.

#Taksim'deki #İstiklalCaddesi'nde meydana gelen #patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Patlama sebebiyle Anadolu yakasındaki programımı iptal ederek, olayın olduğu bölgeye doğru yola çıktım. pic.twitter.com/TYx0lISL7h — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 13, 2022

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen #patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum.



Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 13, 2022

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum.



Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 13, 2022

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