Son Dakika: Siyasilerden Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama

Siyasiler, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 17:15
Son Dakika: Siyasilerden Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama
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İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre caddede çok sayıda yaralı var. Polis ekipleri bölgeyi kapattı.

Siyasiler yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yayımladı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" dedi. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise paylaşımında "Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlama sebebiyle Anadolu yakasındaki programımı iptal ederek, olayın olduğu bölgeye doğru yola çıktım" dedi. 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. 

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