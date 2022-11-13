Son Dakika: Siyasilerden Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama
Siyasiler, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yayımladı.
İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre caddede çok sayıda yaralı var. Polis ekipleri bölgeyi kapattı.
Siyasiler yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" dedi.
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Meral Akşener (@meral_aksener) November 13, 2022
Başımız sağ olsun…
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise paylaşımında "Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlama sebebiyle Anadolu yakasındaki programımı iptal ederek, olayın olduğu bölgeye doğru yola çıktım" dedi.
#Taksim'deki #İstiklalCaddesi'nde meydana gelen #patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Ümit Özdağ (@umitozdag) November 13, 2022
Patlama sebebiyle Anadolu yakasındaki programımı iptal ederek, olayın olduğu bölgeye doğru yola çıktım. pic.twitter.com/TYx0lISL7h
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum. Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.
İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen #patlama haberini üzüntüyle takip ediyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) November 13, 2022
Patlamada hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 13, 2022
Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum.
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