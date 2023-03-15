Son dakika... Üç lider sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da...

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 20:41

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 20:52

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük yıkım yaşanan afet bölgelerini bu kez de sel vurdu. Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. İki kentte 14 kişi hayatını kaybetti.

ÜÇ LİDER ŞANLIURFA'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte sel felaketinin yaşandığı bölgeye gideceklerini duyurmuştu.

Üç lider afet bölgesi Şanlıurfa'ya ulaştı. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İnsanlar hayatlarını kaybetti... Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler olur. Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Alt geçit yapmışlar. Ya bir pompayı getirmek için Allah aşkına saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır? Bütün bunlarınhepsini çözeceğiz. Kimse kendini umutsuz hissetmesin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Şanlıurfa'da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya sadece Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak değil sadece, biz buraya aynı zamanda Mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik.

Pek çok sorun var, biliyoruz. Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor, bunu da biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, bunu da biliyoruz görüyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. İikayetler var onları da dinliyoruz.

Eğer bir ülke iyi yönetilirse, afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Su mu olur, sel mi olur, aşırı rüzgar mı olur, deprem mi olur... Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz?

Alt geçit yapmışlar. Bir pompayı getirmek suyu boşaltmak için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır, bu nasıl bir devlet yönetimidir. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kimse kendisini umutsuz hissetmesin, tamamını çözeceğiz. Yeni bir anlayışla, zihniyeti tamamen değiştirerek.

Kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne ama kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa, ona da kimse kusura bakmasın güle güle demek zorundayız. Hepimiz gelişmelerin farkındayız, ne olduğunu biliyoruz. Hiç kimse kendisini umutsuz hissetmesin.

Allah nasip ederse tüm bu sorunların hepsini bir araya gelip çözeceğiz. Ülkenin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Kentlerin iyi yönetilmediğini de gayet iyi biliyoruz. Bunların tamamını akılla bilgiyle çözmek mümkün. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz. Bunu yapmak zorundayız ve tüm bunların tamamını gerçekleştireceğiz, hiç endişe etmeyin."