Son dakika... Yenilgi sonrası Murat Kurum'dan ilk açıklama
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim hezimetinin ardından ilk konuşmasını yaptı.
Kurum, "İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Seçimde tercihini hangi partiden yaparsa yapsın her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bize inanan, bizimle yol yürüyen, projelerimizde bizimle birlikte yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan İstanbullu hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.
Kurum, "Milletimizin bize verdiği mesajları elbette değerlendireceğiz" ifadelerini kullanan "Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızı, Meclis Üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Açıklama geldi!
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Özgür Özel gözleri dolarak konuştu