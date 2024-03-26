Soruşturmada yeni ifadeler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00
Soruşturmada yeni ifadeler
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Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan ancak il başkanlığı binasının eski mülk sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın ofisinde kaydedildiği ortaya çıkan “para sayma” görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül ile iş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.


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