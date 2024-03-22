Stat sözünü aldı, rakibine böyle seslendi: 'Bak dalgana'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 22.03.2024 - 10:09

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği’nin gelenekselleşen iftar yemeği etkinliği gerçekleştirildi. Görüntülü görüşme yapılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Bandırma’ya stadyum sözü alındı.

Bandırmaspor Taraftarlar Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeği etkinliğine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar yemeğinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı arayarak Bandırma’ya stadyum sözü aldı. Ardından Cemal Öztaylan ve Dursun Mirza arasında yaşanan diyalog geceye damga vurdu.

Cemal Öztaylan ve Bandırmaspor Onursal Başkanı Onur Göçmez’in görüntülü görüşerek stadyum talebinde bulunduğu Bakan Osman Aşkın Bak, kendilerinde konu ile ilgili talebin bulunduğunu ve seçimlerden sonra Bandırmaspor için bir stadyum yapılacağını belirtti.

Görüntülü görüşmenin ardından Cemal Öztaylan, kendisinin yanına gelen CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza’nın yanında, “Ahmet Akın Bandırma’ya butik stat yapacakmış. Ben XXL stat yapacağım” dedi.

"BAK DALGANA DURSUN'UM"

Dursun Mirza ise cevap vererek, “Stat sözünü Bandırma için aldık. Kim seçilirse stadı o takip edecek. Ben takipçisi olacağım” ifadesini kullandı. Cemal Öztaylan da, “Bak dalgana Dursun’um. Ben takip ederim, seni yormam” şeklinde konuştu.