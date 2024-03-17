Hazal Kaya'dan kıskançlık açıklaması: '10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam'

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hazal Kaya, “Eşini kıskanıyor musun?” ve “Üçüncü çocuğu istiyor musun?” sorularını cevapladı. Kaya’nın cevapları sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 10:25
Hazal Kaya'dan kıskançlık açıklaması: '10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam'
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'Adını Feriha Koydum' ve 'Aşk-ı Memnu' dizileriyle hafızalarda yer eden Hazal Kaya, Berfu Yenenler'in 'Talk Show Perileri' adlı programına konuk oldu.

Meslektaşı Ali Atay’la (47) mutlu bir evilik sürdüren 33 yaşındaki oyuncu, "Ali'yi kıskanır mısın?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Hazal kaya, "Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan... O işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Mesela 'Akşam baş başa yemeğe mi gitsek?' desem öyle bir mutluluk yok" dedi.

4,5 yaşında Fikret Ali adında bir oğlu ve 13 aylık Leyla Süreyya adında bir kızı olan ünlü isim, "Üçüncü çocuğu istiyor musunuz?" sorusuna, "Hayır ama evlatlık alabiliriz ya da koruyucu aile olabiliriz" yanıtını verdi.



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