Süleyman Soylu, "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

26 Ekim 2021 Salı, 15:47

İçişleri Süleyman Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Kadın Muhtarlar Derneği 3'üncü Genel Kongresi'ne katıldı.

"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek bir hikayesini anlatan Bakan Soylu, "Sanırım 2014 yılı seçimleriydi. Siyasette erkek ağırlığı fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımız bize o zamanlar, ilk 3'te her zaman kadınlara yer verilmesi yönünde talimat verirdi. Bir büyükşehir belediye başkanı adayımız, listede kadınlara ilk 10'da çok az yer vererek, meseleyi kendi başına hallettiğini düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, 'Şu ilin listesini verir misiniz?' dedi. Listede 1 erkek, 2 erkek, 3 erkek, 4 erkek, 5 erkek gördü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, 'Şu 5 erkeğin adını çıkarıp yerine kadın ekleyin' dedi. 'Bu listeyi kim yazdı' dedi. Ardından da 'Ben hakkımı kadınlardan yana kullanıyorum' dedi. Oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Sosyal alanda kadınların daha çok söz sahibi olmasının önünü açmak istiyoruz" dedi.

Soylu ayrıca, "Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki 'Mahkeme kararı var yıkamıyoruz.' Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya!" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ ÇIKIŞI

10 büyükelçinin, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala açıklamasına ve muhalefete tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

"Biz, güçlü bir ülkeyiz. Zorlukların yıldırmadığı, bilakis zorlukların bizi güçlendirdiği bir ülkeyiz. Üzerimizde oluşturulmak istenen küresel baskıyı, hepimiz izliyoruz, takip ediyoruz. Düzensiz göçle olsun, terörle olsun, farklı operasyonlarla olsun, bizi bir cendereye sokmak ve yönetmek istiyorlar. Burada muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. O 10 büyükelçiye 'haddinizi bilin' deselerdi. Bizim ülkemizin içişlerine karışmak kimin haddine. Yıl 2004'tü galiba, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) serüvenine çok önemli adımı atmak için AB toplantısına gitti. Cumhurbaşkanımız o zaman o toplantıdan, 'Uçağı hazırlayın dönüyoruz. Bu müzakere burada bitmiştir' demişti. O dönem Sayın Baykal, ana muhalefet partisinin genel başkanıydı. Çıkıp yaptığı açıklamada, 'Sayın Başbakanı sonuna kadar destekliyoruz. Uçağa binip dönsün. Yaptığı hareket Türkiye adına onurlu bir harekettir. Biz bunu iç siyasi malzemesi haline getirmeyiz' dedi. Konu memleket olunca, milli mesele olunca hep beraber hareket etmeliyiz. Neyse ki bahsettiğim kişiler Türkiye'nin gücünü görmüş oldular. Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz. Döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 büyükelçiye de yönettirmeyiz. Bizi ancak, milletin iradesiyle seçtiği insanlar yönetirler."