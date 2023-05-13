Süleyman Soylu'nun 'çelik yelek' rahatsızlığı: Burnuna bir sinek konmuş mu?

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde çelik yelek giymesine tepki gösterdi.

Soylu, tepkisini dile getirdiği konuşmasının videosunu sosyal medya hesabından "Çelik yelek tiyatrosu..." notuyla paylaştı.

Soylu'nun konuşmasındaki ifadeleri şöyle:

“Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çelik yelek giymiş. 11 seçimdir bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına bile zarar gelmiş mi? Burnuna bir sinek konmuş mu? Yahut bununla ilgili şöyle bir problemim var, şöyle bir sıkıntım var deyip bize müracaat ettiğin her hangi bir meselende Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun tedbirini almamış?

Biz Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken, şu anda çocuğu, çoluğu, annesi, kızı, herkesin rahat bir hayat yaşadığı, PKK'dan PYD'den kurtarıp huzura götürdüğü bir Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a yürümüşüsün, kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan güvenli bir Türkiye'yi, sanki bir şey varmış gibi, sanki bir tehlike varmış gibi oyunlara girebilmek. Türkiye Cumhuriyeti Devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, ‘beni öldürecekler, beni şöyle yapacaklar, beni böyle yapacaklar' diye kendi üzerinden yeni bir istismarın içine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir.”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta Erzurum'da bir grubun taşlı saldırısına uğramıştı. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aracına da Sakarya’da taşlı saldırı düzenlenmişti.