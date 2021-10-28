Süleyman Soylu'nun sözleri başını ağrıtacak

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Metruk binalarda uyuşturucu kullanılıyor. Muhtarlar diyor ki ‘Mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Kim yıktı biz nereden bilelim ya” şeklindeki açıklamasının ardından HKP avukatları harekete geçti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Süleyman Soylu hakkında “Basın yoluyla suç işlemeye tahrik” suçunu işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Süleyman Soylu hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“SÜLEYMAN SOYLU KRİMİNAL SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ EDASIYLA KONUŞUYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan açıklama yaptı.

Erkan, Süleyman Soylu’nun, Anayasayı ve yasaları bir kez daha hiçe saydığını iddia etti. 26 Ekim 2021 tarihinde Kadın Muhtarlar Derneği’nin Genel Kurulu’nda Süleyman Soylu’nun “Metruk bina var. Ama mahkeme kararı var yıkamıyoruz.’ Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” dediğini hatırlatan Erkan, “Süleyman Soylu adeta bir kriminal suç örgütü lideri edasıyla konuşuyor. Gerçekten kendi fıtratında hukuk bilinci yok. Devlet memurları ve kamu görevlilerinin Anayasaya ve yasalara sadakat borcuna dair bir bilinç yok. Mahkeme kararlarının, yargı kararlarının yürütmeyi bağladığına dair de bir bilinci yok. Bir tek biz ne istersek yaparız bilinci var. Ama bu bilinç bir hukuk devleti bilinci değil. Bir Anayasal devlet, sosyal hukuk devleti bilinci değil. Bu bilinç bir çete hukuku bilincidir” ifadelerine yer verdi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK ZORUNDA KALDIK”

Erkan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Kemal Gözler Hocamızın Anayasa Hukuku ders kitabında çok isabetli ifade ettiği gibi, sadece hiyerarşi ve sadece liderin verdiği kuralların uygulanmasından oluşan düzene hukuk devleti demiyoruz. Çete hukuku, harami hukuku diyoruz. Elbette biz bu ülkede Cumhuriyet hukuku ve Laik Sosyal hukuk devletinin koruyucusu Halkın Kurtuluş Partisi olarak ve bunlara gerçek anlamda temellice sahip çıkan tek parti olarak bir kez daha suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Çünkü TCK 214’üncü maddesi ‘Suç işlemek için alenen tahrik’te bulunan kimseye verilen cezayı düzenliyor. Bizde bu suçtan Süleyman Soylu’nun yargılanıp, cezalandırılması için bir kez daha suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık.