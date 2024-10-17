TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:37

Güncelleme: 17.10.2024 - 14:37

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı László Kövér ile Meclis’te bir araya geldiği görüşmesinde, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin uluslararası bağlamda tanımlanabilecek en üst düzeyde olan geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"MACARISTAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKIYE-AB YAKINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

"Macaristan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yıl, hem burada hem Macaristan'da 'Ortak Kültür Yılı' olarak ilan edildi ve bu Kültür Yılı kapsamında planlanan etkinliklerin tamamına yakının bittiğini, hatta yılın sonuna kadar planlanan daha fazla etkinliğin gerçekleştirileceğini bir kez daha anladık. Stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimiz geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan'a yaptığı gezi sırasında geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı. İkili ilişkiler bakımından uluslararası bağlamda tanımlanabilecek daha üst bir seviye yoktur.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin genişlemesinden yana olmuş ve bu çerçevede de Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifine hep destek vermiş olan müttefik bir ülkemizdir. Türkiye'nin AB ilişkileri bakımından Macaristan'ın dönem başkanlığı yararlı olacak ve Türkiye-AB yakınlaşmasına katkı sağlayacaktır."

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı László Kövér ise şöyle konuştu:

"Sadece ticari ilişkilerde de değil, kültür gibi değerlerimiz alanında da değerli çalışmalar yapmaktayız. Bitirilmiş bir süreç değil, bunu devam ettirmek istiyoruz. İster ticari ister turizm alanında işbirliğimizi genişletmek istiyoruz. Bilim ve inovasyon alanında olsun diğer alanlarda olsun genişletmeye çalışıyoruz. Macaristan AB üye ülkeler içerisinde genişlemeyi en çok destekleyen ülkelerden biri. Sadece Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı yok, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm Avrupa'nın çıkarları için değil, milli çıkarlarımız bakımından da anahtar konumda görüyoruz genişlemeyi."