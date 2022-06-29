TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 17:19

TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından, siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Pendik'te kentsel dönüşümde yaşanan sorunların araştırılmasına ilişkin partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'un 5 büyük ilçesinden biri olan Pendik'in, yerleşim alanı itibarıyla henüz kırsal kesim görüntüsünden kurtulamamış mahallelere sahip olduğunu söyledi.

Nuhoğlu, Ertuğrulgazi, Sülüntepe ve Yayalar mahallerinde uzun yıllardır çözüme kavuşturulamamış, ekonomik ve sosyal sorunlara, rezerv alanı ilanıyla daha büyük bir sorun eklendiğini öne sürerek, "Vatandaşlar kentsel dönüşüme karşı değil, yapılan haksızlığa karşılar. Bu mahallelerde binlerce hak sahibi hep birlikte haklarını koruyabilmek için mücadele ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Pendik Belediyesi nezdinde gerekli itirazlarını yaptılar ama olumlu hiçbir karşılık alamadılar." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da İstanbul'un yapılarının denetlenmesi, teknik gerekleri yerine getirerek depreme dayanıklı konutların bir an önce inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, herhangi bir deprem olasılığında, halkın yaşamını sürdürebileceği yerlerin bulunmasının daha anlamlı olacağını ifade ederek, "Her gördüğünüz yeşile, ormana dolar gözüyle bakmamalısınız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şehir planlamalarında bir adaletin olması gerektiğini, 600 hanelik Beykoz ilçesinde ilan edilen rezerv alanı ile 180 dairenin bakanlığa kaldığını ileri sürerek, "Bunun adı zorbalıktır. Vatandaşın hakkı olan bu 180 daire yine vatandaşa verilmelidir " dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ise önergeyle Pendik'te Ertuğrulgazi Mahallesi esas olmak üzere, 3 milyon 200 bin metrekare alan içerisindeki 3 bin 200 gecekondu sorununun konuşulduğunu vurguladı.

OYLAMAYA GEÇİLDİ

Belirtilen alanın, 1990 yılı öncesi CHP döneminde gecekonduların yapıldığı yer olduğunu ifade eden Kaya, "Bu alan aslında mera alanı ve bu alana gecekondular kurulmuş. Bu alan 2006 yılında Hazine adına tescil edilmiştir. Herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi adına sahiplerine hisseli olarak satılmıştır. Arkasından burasının imar düzenlemesi yapıldı, planın tasdik tarihi 21 Nisan 2022'dir. Türkiye'de örnek bir iş yaptık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin "Yurt dışı öğrenci bursları" ve HDP'nin "Van Başkale'de meydana gelen olaylar" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri de kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyenin seçimi için oylamaya geçildi.