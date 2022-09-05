Timur Soykan 30 soru sordu: 'Saray bu büyük skandalı örtmeye çalışıyor'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:34

Geçen yılın mayıs ayından bu yana derin devlet ve yolsuzluk ilişkilerine dair dikkat çeken iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Ta?kesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı'nın rüşvet aldığını iddia etti. Peker, iddialarıyla birlikte bazı whatsapp yazışmalarını da paylaştı.

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Rüşvet ağında 30 soru" başlıklı yazısında,"Yoksulluğa mahkum edilen halktan kopuk 1150 odalı Karanlık Saray’ın koridorlarında, odalarında patronlarla siyasilerin çevirdiği dolaplar, bol sıfırlı kirli pazarlıklar deşifre oluyor" dedi.

Soykan 30 soru yönelttiği yazısında, "Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz ya da sermaye artırımı kaldırılması için başvuran şirketlerin önüne rüşvet tarifeleri konulmuş. Yasak getirilen şirketler de bu kararın kaldırılması için haraç ödemeye zorlanmış. Cumhurbaşkanı danışmanları rüşvet ve haraçları tahsil etmek için birbiriyle yarışmış. Yetmemiş… İçi boş şirketler, sermaye artırımı, halka arzla balon gibi şişirilip borsada patlatılmış. Küçük yatırımcı soyulmuş" ifadelerine yer verdi.

Soykan'ın yazısı şu şekilde:

"Türkiye tarihinin en büyük rüşvet skandallarından biriyle yüzleşiyor. Henüz rüşvet ağındaki ipin ucu yakalandı ve bu ip çekildikçe Saray rejiminin gerçek işleyişini göreceğiz.

Yoksulluğa mahkum edilen halktan kopuk 1150 odalı Karanlık Saray’ın koridorlarında, odalarında patronlarla siyasilerin çevirdiği dolaplar, bol sıfırlı kirli pazarlıklar deşifre oluyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz ya da sermaye artırımı kaldırılması için başvuran şirketlerin önüne rüşvet tarifeleri konulmuş. Yasak getirilen şirketler de bu kararın kaldırılması için haraç ödemeye zorlanmış. Cumhurbaşkanı danışmanları rüşvet ve haraçları tahsil etmek için birbiriyle yarışmış.

Yetmemiş… İçi boş şirketler, sermaye artırımı, halka arzla balon gibi şişirilip borsada patlatılmış. Küçük yatırımcı soyulmuş.

Şimdi büyük skandalı örtmeye çalışıyor Saray. Birkaç faili kurban vererek kurtulamaz. Çünkü konuşurlar, yolsuzluk ve rüşvet ağının en tepelere uzandığını anlatırlar. Gerçeğin tamamının ortaya çıkmasına izin veremezler, çünkü bütün sistem bu ağların üzerine kurulu. Bunun için sessizliğe gömüp unutturmak istiyorlar.

Türkiye’nin bu bataklıktan, kirli sistemden kurtulabilmesi için ipin ucunu bırakmamak ve soruları bıkmadan, usanmadan tekrarlamak şart.

O zaman soralım:

1-) Rüşvet ağının merkezindeki eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Fetullahçı çetenin bankası BankAsya’yı 16 yıl yönetmişti. BankAsya’ya bin TL yatıran tutuklanırken ona neden hiç dokunulmadı?

2-) BankAsya’da 100 milyon dolar şüpheli kredide imzası bulunan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkındaki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporu kimler tarafından yok edildi?

3-) Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halk Bankası Genel Müdürlüğü’ne daha sonra SPK Başkanlığı’na neden getirildi?

4-) Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK Başkanı olduğu 4 yıl (17 Nisan 2018-17 Nisan 2022) bedelli sermaye artırımlarıyla şirketler 2.3 milyar dolar topladı. Son iki yılda 79 halka arz ile 33.4 milyar TL fon elde edildi. Bu şirketlerin ne kadarı içleri boş olmasına karşın rüşvetle halka arz edildi ya da bedelli sermaye artırımı yapıldı? Ne kadar rüşvet alındı?

5-) Kaç küçük yatırımcı rüşvetle kurulan bu tuzaklara düşerek ne kadar para kaybetti?

6-) Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun başkanı olduğu kuruldakiler ve SPK’nin diğer görevlileri bu vurgunlarda hangi rolleri üstlendi?

7-) Sedat Peker’in Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun 180 milyon dolar rüşvet topladığı ve bunların bir kısmını İstanbul’daki üç konuttaki 4 kasada sakladığı iddiaları doğru mu? Bu kadar büyük miktardaki suç geliri devletin güvenlik güçleri ve istihbaratının gözünden kaçabilir mi?

8-) Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun başkalarının üzerine kaydettirdiği 100’den fazla mal varlığının olduğu iddiası doğru mu?

9-) Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun İstanbul İkitelli’deki ‘Qua’ isimli otelin büyük ortağı olduğu ve resmi kayıtta otelin sahibi görünen şirketin SPK Başkanı olduğu dönemde halka arz edildiği iddiaları doğru mu?

10-) Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet istediği kişileri yönlendirdiği iddia edilen Nedim Özbek kimdir? Para trafiği ve mal varlığı araştırılacak mı?

11-) Sedat Peker, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Turkuaz Medya Grubu’nun CEO’su Serhat Albayrak’a (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi) yakın bir kişi olduğunu iddia etti. Bu doğru mu?

12-) Borsa patronu Mine Tozlu Sineren, SPK’deki rüşvet taleplerinin ardından Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirildiğini iddia etti. SPK’de rüşvet çarkına sokulan başka patronlar Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirildi mi?

13-) Ağabeyi Halk Bankası Genel Müdürü ve daha sonra SPK Başkanıyken AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, sahibi olduğu Maya Araştırma Danışmanlık Şirketi ile kimlere hizmet verdi? SPK’ye işi düşenlerle danışmanlık adı altında rüşvet pazarlıkları yapıldı mı?

14-) Şirketinin diğer ortağı kardeşi Nesrin Kakırman’dı. Biri milletvekili diğeri Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü olan kardeşler o dönem AKP’nin yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’ndan pazarlık usulü ihaleleri nasıl aldı?

15-) Zehra Taşkesenlioğlu ve Nesrin Kakırman şirketlerini eşi Ünsal Ban’ın şoförü Ahmet Karakaş’a neden devretti? AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu neden eşinin şoförünü TBMM’de danışmanı yaptı?

16-) Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektör olduğu dönemde çok sayıda yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanan Ünsal Ban’ı kimler korudu? Ünsal Ban’ın Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu ile doldurdukları rüşvet havuzunun kasası olduğu iddiası doğru mu?

17-) Zehra Taşkesenlioğlu, boşanmak istediği eşi Ünsal Ban’a elden 2,5 milyon dolar borç verdiğini açıkladı ve bu parayı istedi. Bu kez soruyu Ünsal Ban sorsun. Twitter’da şöyle yazdı: “Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2.500.000 dolar vermiş. Nasıl vermiş, nerede vermiş, o kadar parası var mıymış muamma… Yalan yalan yalan yazmayacaktınız. Yakında videolar, Whatsapp yazışmaları ile beraberiz inşallah.”

18-) Ünsal Ban, 11 Şubat 2022’de Twitter hesabından şifreli paylaşımlar yapıyordu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun görevden alınmasına günler vardı. Barış Soydan’ın haberine göre; daha sonra sildiği bir tweetinde şunu yazdı: “Rüşvetlerin anatomisi… Hangi birinden başlayayım: p-a-i-a-a-t-d-s-s-k… daha onlarcası.” Bu şifrenin çözümü nedir?

19-) Borsa patronu Mine Tozlu Sineren’in içinde düştüğü rüşvet ağı Saray’a uzanmıştı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, SPK’deki işini çözmeyi vaat ederken arkasında kimler vardı?

20-) Sedat Peker, Serkan Taranoğlu ile ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Eryılmazlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eryılmaz’ın defalarca Ankara’da buluştuğunu anlattı. Bu buluşmaların yapıldığı ve kameraların kapatıldığı adresi verdi. Serkan Taranoğlu’nun bu buluşmalardan içinde para dolu elbise torbalarıyla ayrıldığı iddiası doğru mu?

21-) Mine Tozlu Sineren’den ‘Acil 200 bin TL’ istediği yazışmaları Sedat Peker tarafından ifşa edilen Serkan Taranoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın daha çok para isteyeceğini söylemişti. Bunu hangi deneyimlere dayanarak söylemişti?

22-) Korkmaz Karaca, Mine Tozlu Sineren ve eşiyle telefonla temaslar kurarken rüşvet tezgahını kendisine çevirmeye mi çalışıyordu?

23-) Ünsal Ban, iddiaya göre; Bodrum’dan mega yatıyla kaçmak isterken yakalandı. Emniyet ifadesinde bu yatı 3 milyon 850 bin avroya 5 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Bu kiralama işlemini yaparken AKP milletvekili eşinin yanında olduğunu söyledi. Bu paranın kaynağı nedir?

24-) Zehra Taşkesenlioğlu’nun şirketini devrettiği Ahmet Karakaş’ın eşi ile baldızı evde evrak yakarken yakalandı. O belgelerde hangi suç delilleri var?

25-) Mine Tozlu Sineren, içine düştüğü rüşvet tezgahını isim isim CİMER’e bildirdiğini söyledi. Bu suçlamaların üzerini kim örttü?

26-) Başka iktidar milletvekili ve eşi bu suç örgütünün içinde mi? Bu rüşvet ağı nerelere kadar uzanıyor?

27-) Konuşmaya başlayan Ünsal Ban tutuklanırken diğer şüphelilerin delilleri yok etmesi mi bekleniyor? İstanbul Başsavcılığı duyurduğu soruşturmada neden düğmeye basmıyor?

28-) İktidarın emrindeki yargı suçun örtülmesi için mi çalışacak?

29-) Bu rüşvet ağının tepesinde kim var?

Elbette, çok önemli pek çok soru daha var…

Ama en önemli soru:

30-) Ülkenin insanları, bu kirli sistemin geleceğini çalmasına, bu bataklığa sessiz mi kalacak?"