TİP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Erzincan milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Erzincan milletvekili adayları kim? TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Erzincan milletvekili adayları kim? TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi...
TİP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MÜSLİM ETLEÇ
ÜNAL ÖZÇELİK
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