TİP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 21:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 21:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Erzincan milletvekili adayları kim? TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Erzincan milletvekili adayları tam listesi...

TİP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MÜSLİM ETLEÇ

ÜNAL ÖZÇELİK



