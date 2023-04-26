TİP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Eskişehir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Eskişehir milletvekili adayları kim? TİP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:20
TİP Eskişehir milletvekili adayları kim? 2023 TİP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Eskişehir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Eskişehir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Eskişehir milletvekili adayları kim? TİP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Eskişehir milletvekili adayları tam listesi...

TİP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GÖKAY BAŞAR

FATMA GİRGİN

AYHAN KAYA

ASLIHAN TERE

BEDİ UYGAR UĞURLU

YALÇIN KOMŞU


TİP Milletvekili eskişehir

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