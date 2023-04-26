TİP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Giresun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Giresun milletvekili adayları kim? TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:22
TİP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Giresun milletvekili adayları kim? TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi...

TİP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NİHAL MEMİŞ DİZDAR

ÖMÜR HAKYEMEZ

FIRAT KURTAL

NESLİHAN ÖZAL


TİP Milletvekili giresun

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