TİP Giresun milletvekili adayları kim? 2023 TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:22

Güncelleme: 26.04.2023 - 23:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Giresun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Giresun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Giresun milletvekili adayları kim? TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Giresun milletvekili adayları tam listesi...

TİP GİRESUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NİHAL MEMİŞ DİZDAR

ÖMÜR HAKYEMEZ

FIRAT KURTAL

NESLİHAN ÖZAL