TİP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 TİP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin Gümüşhane milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, TİP Gümüşhane milletvekili adayları kim? TİP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:23
TİP Gümüşhane milletvekili adayları kim? 2023 TİP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, TİP'nin Gümüşhane milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, TİP Gümüşhane milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, TİP Gümüşhane milletvekili adayları kim? TİP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi! İşte, TİP Gümüşhane milletvekili adayları tam listesi...

TİP GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BAHADIR YAVUZ

ÖZLEM DOĞAN


TİP Milletvekili Gümüşhane

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