TİP’in 'Müdahale Kongresi' başladı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), 61. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği 'Müdahale Kongresi' başladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 15:27
TİP’in 'Müdahale Kongresi' başladı
Abone Ol google-news

TİP'in Müdahale Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongreye birçok sendika, emek örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaşlar katıldı.

''KARARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR''

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eşitlik, özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde TİP 61 yaşında! Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi başlıyoruz. Yerini al” denildi.

Kongreye katılımlar devam ederken, Müdahale Kongresi tüm çoşkusuyla devam ediyor. 


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler