TİP’in 'Müdahale Kongresi' başladı

13 Şubat 2022 Pazar, 15:27

TİP'in Müdahale Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Kongreye birçok sendika, emek örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaşlar katıldı.

''KARARLI YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR''

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eşitlik, özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde TİP 61 yaşında! Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi başlıyoruz. Yerini al” denildi.

Kongreye katılımlar devam ederken, Müdahale Kongresi tüm çoşkusuyla devam ediyor.

