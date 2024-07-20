TİP'in üç il yönetimi istifa etti: 'Statükocu bir anlayışla yol yürüyemeyeceğimiz...'

Yayınlanma: 20.07.2024 - 21:38

Güncelleme: 20.07.2024 - 21:42

TİP Amasya İl Sorumlusu Rabia Tülünay, Samsun İl Sorumlusu Ümit Özçelik ve Ordu İl Sorumlusu İsmail Sami Zengin istifalarını TİP Samsun İl Başkanlığı’nda yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

TİP’in ikinci kongresinde olumsuzluklar yaşandığını, sosyalist bir partide olmaması gereken davranışların olduğunu savunan il başkanları, istifa nedenlerini şöyle sıraladı:

"BU GRUBUN KENDİSİNİ 'PARTİNİN SAHİBİ' OLARAK GÖRMESİ"

"Türkiye İşçi Partisinin 2. Olağan Kongresi'nde yaşanılan olumsuzluklar ve rahatsızlıklar, sosyalist bir partide olmaması gereken davranışlar, il ve ilçe bazındaki yerel örgütlenmelerin görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması, karar süreçlerinde yerellerle diyaloğun kurulmaması, işlevlerin ve işleyişin "tâlimatlarla" sürdürülmesi, partide grup oluşturulması ve bu grubun kendisini "partinin sahibi" olarak görmesi biz yerel örgütleri oldukça rahatsız etmiştir ki son dönemlerde yurt genelinde yaşanan istifalar da bunun göstergesidir."

"ERKAN BAŞ'IN TAVSİYE LİSTESİ ADI VERİLEN LİSTE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Yaşanan olumsuzluklardan dolayı TİP’e inançlarını ve güvenlerini yitirdiklerini belirten il sorumluları şunları söyledi:

"Kongre'de yaşanılan bir başka olayda, sosyalist anlayışta olmaması gereken kolektiflikten uzak, bir genel başkan adayının kendi dar grubu ile oluşturduğu Erkan Baş'ın tavsiye listesi adı verilen liste ile parti meclisi dayatması tarafımızca kabul edilebilir değildir. Bu arada yerel seçim atmosferine girilmesi sürecinde, parti merkezi ve yerel örgütler arasındaki diyaloğun kopukluğu ve örgütlerin düşüncelerinin genel merkezce dikkate alınmaması, tâlimatlarla seçim sürecinin yönetilmesi örgütlerimizde tıkanmalara, kopukluğa, umutsuzluğa ve yılgınlığa neden olmuştur.

"STÜTOKUCU BİR ANLAYIŞLA..."

Yukarıda genel hatları ile belirttiğimiz konulardan kaynaklı sorunlarımızı parti genel merkeziyle paylaşmamıza rağmen beklentilerimizin karşılanmaması umutlarımızı, inançlarımızı ve partiye duyduğumuz güveni yok etmiştir. Dar grupçu ve statükocu bir anlayışla yol yürüyemeyeceğimiz bakış açısı bizlerde hâkim olmuştur. Bu sebeplerle Türkiye İşçi Partisi'ndeki görevlerimizden ve parti üyeliğimizden istifa ediyoruz."

İSTİFA EDEN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE YER ALDI:

Ümit Özçelik (Samsun İl Sorumlusu)

Onur Çelik (Samsun Mali İşler Sorumlusu)

Sercan Erkayn (Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Turan (Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi)

Arzu Özçelik (Samsun Kadın Büro Sorumlusu)

Av. Eray Şahin (Samsun Hukuk Büro Sorumlusu)

Dr. Zerrin Yıldızbaş (Samsun Parti Üyesi)

Ersen Karahan (Samsun Parti Üyesi)

Batuhan Yılman (Samsun Parti Üyesi)

Mehmet Can Perişan (Samsun Parti Üyesi)

Murat Sarıdağ (Samsun Parti Üyesi)

Yalçın Köse (Samsun Parti Üyesi)

Burak Kınalı (Samsun Parti Üyesi)

Ogün Çelik (Samsun Parti Üyesi)

Ercan Sarıusta (Samsun Parti Üyesi)

Okan Kitapçı (Samsun Parti Üyesi)

İsmail Sami Zengin (Ordu İl Sorumlusu)

Rabia Tülünay (Amasya İl Sorumlusu)

Taylan Özgür Özçelik (Ankara Parti Üyesi)