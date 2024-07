TİP Milletvekili Kadıgil’den çok sert ‘ÖMK’ eleştirisi: ‘Siz geceleri nasıl rahat uyuyorsunuz?’

Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:23

Güncelleme: 11.07.2024 - 11:23

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve Milletvekili Sera Kadıgil, kanun teklifini Meclis'te eleştirdi.

Kadıgil şunları söyledi:

“Sizin derdiniz laik ve bilimsel eğitimle, sizin derdiniz kamusal eğitimle! AKP iktidara geldiğinde bu ülkedeki her 100 okuldan sadece 1,8'i özel okuldu. Şimdiyse her 100 okuldan 10'u özel okul!

Siz eğitim sistemini sermayeye teslim ettiniz! Okullara aç giden çocuklara bir öğün yemeği, okullara tuvalet kağıdını çok gören Saray Rejimi, özel okullara teşvik vermeye doymuyor!

Yoksul çocuğunun zengin çocuğundan 100-0 geride başladığı bir sistemi nasıl içinize sindiriyorsunuz? Nasıl rahat uyuyorsunuz?

Sizin için öğretmen adayı, asgari ücretin altında maaşla başka bir şehirde çalışmaya zorlayıp iki sene boyunca her adımını takip etmek, kaderini AKP'li bir bakanın iki dudağı arasına bırakıp hayatını karartmayı hedeflediğiniz gencecik insanlar.

Öğrenci ise "ÇEDES" adı altında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında kafası Siyasal İslamcı saçmalıklarla allak bullak olsun istenenler! "MESEM" adı altında son bir yılda 9 çocuk öldürüldü! Çocuklar bir patronun insafında günde 12 saat, asgari ücretin 3'te 1'ine çalıştırılıyor!

Bu ülkede artık öğrencinin tanımı, daha 14'ünde kendisinden büyük makinelerle cebelleşirken can veren Arda Tonbul'dur! Üstüne devrilen sunta blokların altında kalarak 15'inde can veren Erol Can Yavuz'dur!

Ayda 3 kuruşa köle gibi çalıştırılıp yıllarca atanamayan öğretmenler... Bu kanun Saray'dan yola çıkıp geldiğinde, daha 10 gün önce, atanamadığı için av tüfeğiyle intihar eden Furkan Güneş artık öğretmenliğin tanımıdır bu ülkede! Tanım arıyorsanız, 46 gündür hakları için nöbet tutan özel okul öğretmenleridir!

Bir de bakan tanımı yapalım: Sözde kendi mahallesine yaranmak için İslamcılık, özde ise özel okul patronlarına hizmetkârlık eden kişidir sizin Milli Eğitim Bakanınız!”