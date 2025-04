TKP ‘Hükümete diz çökmüyoruz’ eylemlerine devam etti

Yayınlanma: 08.04.2025 - 23:35

Güncelleme: 08.04.2025 - 23:35

İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de saat 20.00'de başlayan eylemlerde bir araya gelen yurttaşlar 'Bu halk sana diz çökmez, boyun eğmez', 'Katil TÜSİAD, katil AKP', 'patronlardan hesabı emekçiler soracak' ve 'işçilerin birliği sermayeyi yenecek' sloganları attı.

MESEM cinayetlerinde hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları da kortejde yer aldı.

“SEÇME SEÇİLME HAKKININ GASP EDİLMESİNE DİZ ÇÖKECEKMİŞİZ”

İstanbul Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde bir araya gelen yurttaşlar Kartal Bankalar Caddesi'nden Kartal Meydanı'na yürüdü. Kortejde pek çok farklı sektörden işçilerin dövizleri de yer aldı.

Yürüyüşün ardından meydanda bir araya gelenlere TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş seslendi. Konuşmasına iktidarın neye diz çökülmesini istediğini hatırlatarak başlayan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Diyorlar ki her şeye rağmen biz bir Türkiye kurduk, bu Türkiye'yi bizim istediğimiz gibi yaşayacaksınız. Bu ülkede bizim istediğimiz gibi davranacaksınız. Bu ülkede bizim size verdiğimiz kadarına şükredeceksiniz, yani bize diz çökeceksiniz. Bize biat edeceksiniz. Halka söyledikleri bu. Neye diz çökecekmiş halkımız? Laikliğin ayaklar altına alınmasına, tarikatların örümcek ağı gibi toplumu, yaşamı sarmasına. Neye diz çökecekmişiz? Paralı eğitime, paralı sağlığa. Onların tanıdığı kadar özgürlüğe. Adaletsizliğe, ben yaptım olduculuğa diz çökecekmişiz. Seçme seçilme hakkının gasp edilmesine, yargının keyfine göre hareket etmesine boyun eğip diz çökecekmiş bu halk."

“ALIŞIN, DİZ ÇÖKÜN DEDİKLERİ DÜZEN BİR AVUÇ ZENGİNİN DÜZENİ”

Ankara'da yurttaşlar Kızılay'daki Madenci Anıtı'nda bir araya geldi. Kortejin en önünde geçtiğimiz gün genç yaşta yaşama veda eden TKP üyesi Ozan Sayın'ın fotoğrafı da yer aldı.

TKP Parti Meclisi üyesi Banu Karahan konuşma yaptı. Karahan: "Holdinglerin ve tarikatların düzenini savunanlar diyor ki: Bu düzene alışacaksınız, kabulleneceksiniz, diz çökeceksiniz. Bu düzen bir avuç zenginin düzeni, memleketin, emekçinin alın terinin üzerine çöktükleri, doğayı, taşı toprağı, havayı suyu, emekçinin canını kanını, halkın yarınını yok ettikleri aşağılık bir düzen. Türkiye’de milyonlarca emekçi yaşamı uğruna, yarınını güvence altına almak için emek döküyor. Ağır koşullarda bazen canı pahasına çalışıyor, çalışıyoruz. Neden? İnsan gibi yaşamak, insan gibi yaşayacağımız bir yarın kurmak için. Ama her gün daha fazla yoksullaşıyor, her gün daha fazla geleceksiz, daha çaresiz hale geliyoruz. Her gün her saat yaşamını kurmak için çalışan emekçi kardeşlerimizi toprağa veriyoruz. Her yıl binlerce işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde yitiriliyor" diyerek sömürü düzeni sürsün diye yaşamını yitiren emekçileri andı.

“ÜLKEMİZ HALA İŞGAL ALTINDA”

İzmir'de bir araya gelen yurttaşlar Forbes Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından Şirinyer Migros önünde TKP Parti Meclisi üyesi Çağlar Özkan konuşma yaptı. Konuşmasında ülkemizin holdinglerin ve tarikatların işgali altında bulunduğunu belirten Özkan: "Hükümete diz çökmüyoruz eyleminin ilkini dün Alsancak’ta hükümete, zorbalara diz çökmeyiz ancak bu ülkenin bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimizin anısı önünde diz çökeriz diyerek yaptık. Yüzyılı aşkın süre önce emperyalist işgale karşı büyük bir mücadele verdi yoksul Anadolu halkı. O yıllarda ülkemizden emperyalistleri attı ve ülkemizi ayağa kaldırdı. O günlerde emperyalist işgalcilerden kurtulduk belki ama holdinglerin, uluslararası tekellerin işgalinden kurtulamadık. Evet bu güzel ülkemiz bugün de bir işgal altında kardeşler; holdinglerin, holdingleşmiş tarikatların işgali altında. Bu işgalci holdingler seçimlere giriyor, iktidar deviriyor, iktidar belirliyor ve her seferinde kendileri için her şeyi verebilecek partileri tercih ediyorlar. Onların tercih ettiği ve 22 yıldır başımıza musallat olmuş o zorba parti de seçme seçilme hakkımızı bile gasp etmeye çalışıyor." dedi.

“MESEM ADI ALTINDA ÇALIŞTIRILIRKEN YİTİRDİĞİMİZ ÇOZUKLARIMIZIN ANISI ÖNÜNDE DİZ ÇÖKERİZ”

Hükümete diz çökmeyeceklerini vurgulayan Özkan: "Biz ne AKP’ye, ne holdinglere diz çökmeyiz kardeşler. Kime diz çökeriz peki? Oğlum yüzme bilmiyor ne yapmıştır göçük altında diyen annemizin evladı maden işçisi kardeşimizin, Torunlarda-Akkuyu'da yitirdiğimiz inşaat işçisi kardeşlerimizin, kamyon kasalarında can veren mevsimlik işçi kardeşlerimizin, metal fabrikalarında cansız bedenini tek parça dahi alamadığımız kardeşlerimizin, MESEM adı altında evin ekmeğine bir lokma daha eklemek için çalışırken yitirdiğimiz çocuklarımızın anısı önünde diz çökeriz." diyerek eyleme katılan herkesi diz çökmeye çağırdı.

“BU SALTANAT KARŞISINDA DİZ ÇÖKÜLMEZ ANCAK AYAĞA KALKILIR”

Kocaeli Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelen yurttaşlara TKP Kocaeli İl Başkanı ve Parti Meclisi üyesi Önder Erginer seslendi. Erginer: "Bir avuç zengin aile, onların holdingleri, onların TÜSİAD’ı, MÜSİAD’ı, onlarla el ele veren uluslararası tekeller, bu tekellerin emperyalist birlikleri Dünya Bankaları, NATO terör örgütleri, Avrupa Birlikleri, onların halkı teslim almak için ortalığa saldığı tarikatları ve onların açgözlülüğünün, acımasızlığının icracısı hükümetleri, büyük bir adaletsizliğin hüküm sürdüğü aşağılık düzenleri ve o düzeni savunan siyasetleri, siyasetçileri... Bunlar önünde diz çökülmez, tüm bunlar ancak tarihin çöplüğüne atılmak üzere alaşağı edilir. Holdingler ve tarikatlar düzeni, o bir avuç zenginin insanların hayatını dişlileri arasında öğüten arsız ve acımasız düzenleri biz milyonlarca emekçiyi ancak çalışmak için yaşaması gereken zavallı varlıklar olarak görüyorlar. O yüzden her yıl binlerce işçi kardeşimiz bu adaletsiz düzenin dişlileri arasında eziliyor, iş cinayetlerinde can veriyorlar. Bu saltanat karşısında diz çökülmez ancak ayağa kalkılır" diyerek konuşmasını iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin anısına diz çökme çağrısı ile noktaladı.