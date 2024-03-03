TKP'den Bakırköy'de 'Laiklik' eylemi: 'Zübüklerden kurtulacağız!'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 16:53

Güncelleme: 03.03.2024 - 16:53

TKP İstanbul İl Örgütü, halifeliğin kaldırılmasının 100'üncü yıldönümü nedeniyle bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan bir eylem düzenledi.

"Laiklik mecburiyettir" başlığıyla düzenlenen eylemde, "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Laiklik için ayağa kalk", "Kahrolsun saltanat yaşasın Cumhuriyet", "Zübüklerden kurtulacağız" ve "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz" sloganları atıldı.

soL Haber'in aktardığına göre, eylemde konuşan TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Gökdemir, "Bugün burada toplanmamızın sebebi seçim değil. Bu bir ülke meselesi, bir vatan meselesi. Ne kaldırdık yüz yıl önce? Hilafet dedikleri iş 1500 yıllık mesele. Peygamber öldükten sonra dört halife döneminde ister istemez seçim yapmışlar. Kabileden devlete geçiş dönemi. Sonuçta nasıl bir seçim? Bıçakların kılıçların gölgesinde bir seçim. Eceliyle yatağında ölmüş bir halife yok. Dolayısıyla hilafet dedikleri şey dibine kadar dünyevi bir mesele. Üzerine kutsallık şalı atılmasına izin vermeyeceğiz. laik cumhuriyeti yıktılar. Yerine bir gecekondu kurmaya çalışıyorlar. Çakma bir sultana çakma bir halifelik daha. Mesele bundan ibaret. Bunun bir kutsallığı yok. Yoksul halkımıza, aç bıraktıkları halkımıza ise cumhuriyet lazım. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın yeni cumhuriyet, yaşasın laik cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.

"LAİKLİĞİ BAYRAK EDİNELİM"

Eylemde son olarak konuşan TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam ise şunları söyledi:

"Bugün, yüzyıl sonra hilafetin kaldırıldığı günde şunları konuşuyoruz: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde sokaklara çıkıp, şeriat diye bağıranlar var. Hilafet diye bağıranlar var. Saray sevicileri var. Biz bu ülkeyi saray sevicilerine, şeriatçılara, hilafeti isteyenlere bırakmayız. Sözümüz söz. Bırakmayacağız, çünkü yüz yıl önce bu ülkede laiklik, Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Bir sürü işgale, bir sürü mücadeleye, yoksul emekçilerin ayağa kalkışıyla bu cumhuriyet kuruldu. Yüz yıl önce laiklik, hilafetin kaldırılışı yoksul emekçilerle, Türkiye Cumhuriyeti, mücadele eden emekçilerle kuruldu. Bu yüzden Cumhuriyet sahipsiz değil. Bu ülkenin komünistleri Cumhuriyet'e sahip çıkacaklar. Laikliğe sahip çıkacaklar. Bu ülkeyi şeriatçılara, hilafetçilere bırakmayacaklar."

"Bu ülkede bizim, laikliğe ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var" diyen TKP İstanbul İl Başkanı "Kim laiklik diyorsa, kim çocukların geleceğine sahip çıkıyorsa, kim kadınların ölmesine karşı duruyorsa, kim emek sömürüsünün karşısında duruyorsa, bu ülkenin bağımsızlığını istiyorsa, bu ülkenin komünistleri orada olacaklar. Türkiye Komünist Partisi bu bayrağı en güçlü şekilde taşımaya aday. O yüzden seçimlerde çağrımızdır. Gelin, siz de bu sese güç verin. Gelin, hep birlikte bu ülkede laikliği bayrak edinelim. Bu ülkede çocukların, kadınların, emekçilerin geleceğine sahip çıkalım. Saray sevicileri göndereceğiz. Tarikat sevdalılarını göndereceğiz. Hilafet için sokaklara dökülenleri o gemilere bindirip bu ülkeden göndereceğiz. Sözümüz söz!" vurgusunda bulundu.