Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir? Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Eroğlu biyografisi...
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu oldu. Peki, Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir? Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Eroğlu biyografisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu oldu. Peki, Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kimdir? Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Eroğlu biyografisi...
EYÜP EROĞLU KİMDİR?
Tokat'ta 1977'de dünyaya gelen Eyüp Eroğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.
2010 yılında AKP Tokat İl Başkanı görevine getirilen Eroğlu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Tokat Belediye Başkanı seçildi.
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