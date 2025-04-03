Trabzon’da bıçaklanan CHP’li genç konuştu: ‘‘Sakin ol’ dememe rağmen bıçakladı beni’

Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:58

Güncelleme: 03.04.2025 - 18:58

CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın Kahramanmaraş Caddesi'nde açtığı standa bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda CHP Gençlik Kolları Üniversite Komisyon Başkanı Fikret Ayartepe yaralandı.

Bıçaklı saldırıda yaralanan CHP’li genç Ayartepe, 61saat’e konuştu.

Ayartepe şunları söyledi:

“Biz gençler olarak sadece demokratik hakkımızı kullandık. Hakaret etmeden, slogan atmadan, vatandaşlarımızın özgür iradesiyle attığı imzaları toplamak için çalışıyorduk. Ama nasıl bir zihniyette olduklarını yine belli ettiler. Bu bize bir zarar vermez. İyileştiğim zaman yine aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğim.

Ben 'abi sakin ol' dememe rağmen bıçakladı beni. Sanırım iki kişiydiler. Mücadeleye devam edeceğiz, hiçbir şeyi değiştiremediler."