Tuncay Mollaveisoğlu: "Sıra, cumhuriyetin tasfiyesinde"

08 Aralık 2021 Çarşamba, 12:17

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu bugün kaleme aldığı yazısında, AKP'nin yarattığı sıcak paraya dayalı ekonomik sistemin siyasi sonuçlarının, bazı çevreler tarafından yeni anlaşılmaya başlandığını kaydetti. Mollaveisoğlu yazısında, AKP'nin ekonomik sisteminin ideolojik hedefleri de olduğunu belirtirken, nihai hedefin cumhuriyeti tasfiye etmek olduğunu söyledi.

"BAZI ÇEVRELER YENİ ANLAMAYA BAŞLADI"

Mollaveisoğlu, "AKP’nin yarattığı ve sıcak para ile sürekli olarak döndürülen bu sistemin siyasi sonuçlarının da olduğunu bazı çevreler yeni anlamaya başladı…" diyerek, AKP saflarındaki çözülmeye dikkat çekti.

"NİHAİ HEDEF"

Mollasevioğlu AKP'nin yarattığı ekonomik sistemin nihahi hedefini, "İçerde sermaye gruplarına, dışarda faiz baronlarına milletin alın terini hortumlatan sistemin Atatürk Türkiyesi’nin, ulus devletin tasfiyesi gibi bir üst ideolojik çatısı, hedefi, amacı vardı" şeklinde açıkladı.

KUMPASI HATIRLATTI

FETÖ'nün orduya yönelik kumpasını da hatırlattığı yazısında Mollaveisoğlu, FETÖ'nün yerini dolduran farklı cemaat yapılarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ve bir süredir yerini bıraktığı cemaat ve tarikat yapıları, ABD’nin emperyal planları ile eşgüdümlü hareket ediyor. -Küresel sermaye ve sözde ulusal sermaye… -Ulus devletin tüm taşıyıcı kolonlarını el birliği ile kestiler… -Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kumpas davaları ile zindana attılar, teröristlerden mağdur tanık yarattılar…"

"SIRA CUMHURİYETİN TASFİYESİNDE"

AKP'nin icraatlarının temel hedefinin cumhuriyetin kendisi olduğunu belirten Mollaveisoğlu, şunları kaydetti:

"Yargıyı, hukuk devletini ortadan kaldırdılar… Devletin omurgası ve hafızası olan yetişmiş bürokrasiyi, teftiş ve denetim kurullarını, üniversiteleri, hariciyeyi tasfiye ettiler… Sıra, Cumhuriyetin tasfiyesinde"

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