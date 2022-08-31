Tuncay Mollaveisoğlu yazdı: 'AKP bu tehlikeli yoldan bir an önce dönmelidir'

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:01

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, bugünkü "AKP’nin tehlikeli oyunu" başlıklı yazısında AKP'nin kendi seçmenlerini elinde tutmak için oynadığı tehlikeli oyunu yazdı.

"Saray, 30 Ağustos konserine giden gençlerden, müzik festivalinde eğlenen yurttaşlardan oy alamayacağını biliyor" diyen Molloveisoğlu, anketlerde sandığa gitmeyecek Cumhur İttifakı seçmenlerinin sayısının arttığını ifade etti.

Mollaveisoğlu, "İktidar, kendisinden umudu kesmiş seçmenlere, konuşup tartışacakları, birlikte tepki koyacakları zemin yaratmaya çalışıyor. Ve elbette bunu dini söylemlerde bulunarak sözde din adına, ahlak bekçiliğine soyunarak yapıyor" dedi.

DİKKAT ÇEKEN ANKET SONUCU

Mollaveisoğlu, BUPAR Araştırma'nın anket sonuçlarını da paylaştı. Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Fazıl Say, Sezen Aksu, Tarkan, Gülşen, Genco Erkal, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Birce Akalay, Melis Sezen ve Sedef Kabaş'a yapılan baskı sürecinin halka sorulduğu anketi aktardı ve şöyle devam etti:

"Bu isimlere yönelik hapis cezalarını, nefret dilini duydunuz mu sorusuna yüzde 72 oranında “Evet” yanıtı geldi.

Evet yanıtı verenlere “İktidarın bu tutumunu doğru buluyor musunuz” diye soruldu.

Yanıt; yüzde 39.8 evet, yüzde 60.2 hayır...

İlk bakışta ankete katılanların yüzde 40’ının baskıyı onayladığı sonucu çıkıyor. Ancak bu soruların sorulduğu illerdeki seçmen profili yaklaşık olarak yüzde 60 oranında Cumhur İttifakı’ndan yana... Yani fotoğraf göründüğünden farklı.

AKP’nin, yüzde 60 oy aldığı seçmenin yarıya yakını nefret dilini, ötekileştiren, kutuplaştıran siyaseti istemiyor.

Cumhur İttifakı son seçimde oy aldığı seçmeni artık ikna edemiyor.

Son olarak Gülşen’in tutuklanması ile devam eden gözdağı da sorulmuş ankette. Tutuklamayı doğru bulanların oranı yüzde 10!

Saray seçmenin bu uyarısını görür mü?

Senin sanatçın benim sanatçım, senin gençliğin benim gençliğim kutuplaştırması; devletin milli güvenlik kurumlarına girer ise askeri ve polisi de ayrışmaya götürürse tüm ülke yaşanacak enkazın altında kalır!

AKP bu tehlikeli yoldan bir an önce dönmelidir."