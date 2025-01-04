Tuncer Bakırhan: Barış ona inanmakla olur

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Bakırhan burada DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretini değerlendirdi.

Tuncer Bakırhan: Barış ona inanmakla olur
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AA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 22:42

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, görüşmenin kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

Bakırhan, süreçten umutlu olduğunu belirterek, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur" diye konuştu.

"BU SÜRECİ ÖNEMSEYİN"

Bakırhan, sürecin barışa evrilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Sizden de beklentimiz lütfen bu süreci önemseyin" dedi.

Programa, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve partililer katıldı.


Etiketler: #Dem Parti #başkan #İmralı

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