Turgay Ciner talep etti: Devlet Bahçeli'nin sözlerine içerik engelleme kararı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın TSK’ya yönelik "Devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle Habertürk’e tepki göstermiş ve "hesabını soracağız" demişti. Bahçeli'nin sözlerine engelleme kararı getirildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Habertürk'ün sahibi Turgay Ciner, avukatı Zişan Kasar Yıldırım aracılığıyla dün (18 Aralık 2023) mahkemeye dilekçe vererek Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının yer aldığı haberlerin erişime engellenmesini istedi.

CİNER'İN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan başvuruda içeriklerin yayından kaldırılması da talep edildi. Mahkeme bu talebi aynı gün kabul etti ve Bahçeli'nin açıklamalarına erişim engeli getirildi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk'teki bir tartışma programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır "Öyle bir noktadayız ki, Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" diye konuşmuştu.

Bahçeli ise bu açıklamanın ardından Başarır ve Habertürk'e tepki göstermişti.