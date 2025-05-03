Tutuklu öğrencilerin çağrısı üzerine sosyal medyada kampanya: 'Son arkadaşımız özgür kalana kadar!'...

Yayınlanma: 03.05.2025 - 13:37

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:37

İBB’yi hedef alan operasyonların ardından başta Saraçhane'de olmak üzere yapılan eylemlerde gözaltına alınan onlarca öğrencinin Marmara Cezaevi'ndeki tutuklulukları yaklaşık 1 aydan fazla süredir devam ediyor.

Cezaevinde tutukluluğu devam eden isimlerden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ege Arifoğlu Cumhuriyet'e bir mektup yazmıştı.

35 gündür tutuklu olmasına rağmen iddianamesini yazılmadığını belirten Arifoğlu, mektubunda “Çok büyük bir belirsizlik içindeyim. Biz cezaevindeki gençler olarak bir süredir unutulduğumuz izlenimine kapıldık" demiş ve "Sizlerden ricam bu durumu asla normalleştirmemeniz ve gündemden düşürmemeniz” talebinde bulunmuştu.

Arifoğlu'nun çağrısına gazetemizin haberinin ardından sosyal medya kullanıcılarından yanıt geldi. Yurttaşlar, tutuklu öğrenciler için sosyal medya platformlarında #GençleriSerbestBırakın etiketi oluşturdu.

Yurttaşlar, "Unutmuyoruz, gündemi değiştirmiyoruz", "Siz bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz!", "Son arkadaşımız özgür kalana kadar; alışmıyoruz, normalleşmiyoruz!" şeklinde paylaşımlarla, tutukluluğu devam eden öğrencilerin bir an önce serbest bırakılması taleplerini dile getirdi.







