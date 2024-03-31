Tuzla 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Tuzla'da seçimi kim kazandı? Tuzla Belediye başkanı kim oldu?
Tuzla seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Tuzla'da hangi aday ne kadar oy aldı? Tuzla Belediye başkanı kim oldu?
Tuzla yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Şadi Yazıcı
CHP
Eren Ali Bingöl
İYİ Parti
Taha Orhun Ertürkmen
Yeniden Refah
İbrahim Gökay
Zafer Partisi
Akın Gürkan
Saadet
Necati Tosun
Memleket
Sait Terzi
HÜDA PAR
Resul Alınmış
DEVA Partisi
Ceylan Yalçın
TUZLA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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