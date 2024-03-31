Tuzla 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Tuzla'da seçimi kim kazandı? Tuzla Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:22

Tuzla yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Şadi Yazıcı

CHP

Eren Ali Bingöl

İYİ Parti

Taha Orhun Ertürkmen

Yeniden Refah

İbrahim Gökay

Zafer Partisi

Akın Gürkan

Saadet

Necati Tosun

Memleket

Sait Terzi

HÜDA PAR

Resul Alınmış

DEVA Partisi

Ceylan Yalçın

TUZLA'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.