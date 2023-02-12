Ümit Özdağ ile AKP'li Babuçcu birbirine girdi

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 23:27

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 23:27

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yanındaki heyet, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman’a gitti. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Özdağ, ile AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Adıyaman Üniversitesi’nde karşılaştı.

Aziz Babuşçu’nun “Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Özür dilemediniz, şov yapmayın” sözleri üzerine Ümit Özdağ, “Türk halkından özür dileyeceksiniz” dedi. İkilinin yüksek sesli tartışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümit Özdağ görüntüleri “‘AK Parti sayesinde hepimiz Türk olmaktan kurtulduk’ diyen Aziz Babuşçu ile Adıyaman Üni’sinde karşılaştık. AK Parti elitlerine depremde ayrıcalıklı muamele tespitinden çok rahatsız olmuşlar. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Türkiye vatanımız. Sizin babanızın çiftliği değil” ifadeleriyle Twitter hesabında paylaştı.