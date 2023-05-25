Ümit Özdağ'dan 'sığınmacı' paylaşımı: 'Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne kefilim'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:50

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:52

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, 28 Mayıs’ın bir referandum olduğunu kaydederek, “13 milyon sığınmacı gitsin mi kalsın mı? Erdoğan dersen kalacaklar ve sayıları artacak. Kılıçdaroğlu dersen gidecekler ve yenileri gelmeyecek” dedi. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik bir mutabakat imzalayan Özdağ, Twitter paylaşımında “Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne kefilim. Yollayacağız” diye yazdı.