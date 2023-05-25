Ümit Özdağ'dan 'sığınmacı' paylaşımı: 'Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne kefilim'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdağ, sığınmacı konusuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne kefilim" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Özdağ, 28 Mayıs’ın bir referandum olduğunu kaydederek, “13 milyon sığınmacı gitsin mi kalsın mı? Erdoğan dersen kalacaklar ve sayıları artacak. Kılıçdaroğlu dersen gidecekler ve yenileri gelmeyecek” dedi. Kılıçdaroğlu ile 7 maddelik bir mutabakat imzalayan Özdağ, Twitter paylaşımında “Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne kefilim. Yollayacağız” diye yazdı.
28 Mayıs bir referandum. 13 milyon sığınmacı gitsin mi kalsın mı? Erdoğan dersen kalacaklar ve sayıları artacak. Kılıçdaroğlu dersen gidecekler ve yenileri gelmeyecek. Kılıçdaroğlu’nun bu sözüne kefilim. yollayacağız. ?@zaferpartisi? ?@herkesicinCHP? pic.twitter.com/JGFmLvnulp— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 25, 2023
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