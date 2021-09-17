Ünlü'den Erbaş'a tam destek: "Hizmetlere devam..."
'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dönemdeki tepki çeken çıkışları için "şerîata tamamen uygun" diyerek destek mesajı verdi.
Son dönemde, devlet protokolünde sık sık boy gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, askeri törenler ve resmi kurum açılışlarındaki dualarıyla gündeme gelmişti.
Laikliği tartışmaya açan bu uygulamalara karşı büyük tepki oluşunca Ali Erbaş bunlara cevap olarak bir etkinlikte verdiği "İnanç işte insan ile Allah arasında olsun , evine yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, adaletine, yargısına yansımasın, görüyorsunuz ya ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın oralar adeta bu düşünce insanlığı bu noktaya getirmektedir.” demişti.
Son olarak ise “günaydın” ve “tünaydın” ifadelerini, “Cahiliye dönemi adeti” olarak nitelendirdiği "Ramazan Günlükleri" isimli kitabıyla gündem olan Diyanet İşleri Başkanına AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Ahmet Mahmut Ünlü'den destek geldi.
Ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden Erbaş'ın çıkışlarına övgü düzdüğü mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Diyânet İşleri Başkanı’mızın lâiklik konusundan tutun günaydın tartışmasına kadar son günlerde tartışılan görüşlerini İslâm şerîatine tamâmen uygun görüyor ve hizmetlerinin devâmını diliyorum.
Kendisiyle hiçbir tanışıklığım olmamış ve hattâ benim aleyhime konuştuğunu da biliyorum ama "Kendisine uyulmayı hakeden en önemli şey hakkın tâ kendisidir"
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