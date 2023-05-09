Utanç fetvası AYM yolunda

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Diyanet’in ‘Evlatlıkla evlenilebilir’ fetvasına yapılan suç duyurusu reddedildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, AYM’ye bireysel başvuru yapacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyanet, kimsesiz çocuklara ilişkin tepkilere yol açan bir fetva vermişti. Cumhuriyet’in gündeme getirdiği haberde, Diyanet’in fetvada, İslamda evlat edinme müessesesinin bulunmadığı, bu nedenle evlat edinilen çocuğun, evlatlık alan kişinin soyuna kaydedilmesinin caiz olmadığı belirtilirken, evlatlık ile evlat edinen arasında evlenme engelinin de bulunmadığı aktarılmıştı.

Olayın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak derneğin suç duyurusu “ifade özgürlüğü” gerekçesiyle reddedildi.

Cumhuriyet’e konuşan derneğin genel Başkan Yardımcısı avukat Volkan Berber, “Diyanet’in demecinde ‘evlat edinenler evlatlık arasında evlenme yasağı yoktur, evlenebilir’ diyor. Keza aynı şekilde evlatlığa kendi oğlu kızı gibi yaklaşmamasını, bir din kardeşi gibi yaklaşmasını söylüyor. Kanunlara uymamayı tahrik ediyor. Normalde medeni kanunda evlat edinen ile evlatlık arasında bir evlenme yasağı var. Dolayısıyla bunun aksini beyan etmek, aynı zamanda kanunlara uymamayı tahrik etmek anlamına geliyor. Bu Türk Ceza Kanunu’na göre suç” dedi.

Berber, “Cumhuriyet savcısı bunu din kuralları çerçevesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirmiş. Fakat Türkiye laik bir ülke. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacağız” ifadelerini kullandı.