Vahap Seçer: 600 bin kişi var, afet statüsü yok

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Deprem sonrası yüzbinlerce depremzedenin geldiği Mersin’de ‘Mersin Afet Yönetimi Çalıştayı’ yapıldı. Divan Otel’de gerçekleştirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un da sunum yaptığı etkinlikte Mersin’in risk durumu ve bu kapsamda alınması gereken önlemler konuşuldu.

Etkinlikte söz alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deprem sonrası GSM operatörleri tarafından Mersin'de tespit edilen 400 bin kişi olduğunu ve şu an Mersin'in sığınmacılarla beraber kendi nüfusu dışında 600 binin üzerinde bir nüfusun yükünü çektiğini belirtti.

Bu durumun Mersin için maliyetine değinen Seçer, “Mersin gereğinden fazla bir nüfus yükü taşıyor. Bunun altyapısı, yolu, diğer kamu hizmetlerini verecek kurum binaları, okulundan, hastanesine kadar yağmursuyu hatlarından yoluna kadar yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

“KADRO TALEBİMİZ KARŞILANMADI”

Yetkililerin birçok depremzedenin şehirden ayrıldığını söylese de elektrik ve su tüketimi baz alındığında halen 350 bin kişinin kentte bulunduğuna dikkat çeken Seçer, buna rağmen birçok ile çeşitli statüler verilirken Mersin'e halen afete ilişkin özel bir statü verilmemesinin altınızı çizdi.

Afet kapsamındaki çalışmalarda da siyasi ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Seçer, “Mersin çok fazla afet olabilecek bir şehir. Buna karşın afetle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 282 kadro talebinde bulunmamıza rağmen yalnızca 100 tanesi karşılandı” dedi.

Seçer ayrıca deprem sonrası 50 bin sığınmacının da Mersin’e geldiğini belirtti. Çalıştayın sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.