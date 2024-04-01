‘Vesayet dönemi bitti’

Yayınlanma: 01.04.2024 - 04:30

Güncelleme: 01.04.2024 - 04:30

Konuşmasında 16 milyon İstanbullu’nun kazandığını söyleyen İmamoğlu, “Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, Çerkezine her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet’in emaneti. Bir çağ kapattı bir çağ açtı. Biz de bu seçim ile birlikte bu kenti baskısı altına alan birçok kötülüğü kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilemesini kenara ittik. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal güçlerinin elinde kaldı. Yeniden kurtuluşu Mustafa Kemal Atatürk’ün eliyle kazandı. Dolayısıyla bu şehir Atatürk’ün emanetidir” dedi.

'ÖZEL'E TEŞEKKÜR'

‘Bu yolculuğun en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak güçlü bir başarı elde etmemizi sağlayan Özgür Özel’e teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Partinin milletvekillerine, parti meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İstanbul’da tek bir oyumuza bile zeval gelmemesini sağlayan il başkanımız Özgür Çelik’e teşekkür etmek istiyorum. Partimizin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Gönüllüleri’ne teşekkür etmek istiyorum. İstanbul ittifakını içselleştiren seçmeni ayrıca 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Bizler bu seçimi bitirdikten sonra halk bize ne mesaj verdi diye düşünüyorum. Halk rakiplerimize, sayın Cumhurbaşkanına ne mesaj verdi? Sizler bize dediniz ki İstanbul’da israf dönemi bitti. Partizanlık bitti. Partizanlık yok, liyakat var. Halkçı belediyecilik var. Bu anlayış kazanmaya devam edecek. Her İstanbulluya eşit ve adil hizmetin ulaştığı dönem devam edecek. Milletimiz bize dedi ki hızını artır. Halk bizi seçerek bize ne mesaj verdiyse hükümete de verdi. İstanbul’a hizmette seçilen seçilene saygı gösterecek. Vesayet kuramaz. Kanal yok, kanal yok. İstanbul var” diye konuştu.

'BİR KİŞİ EMİR VEREMEZ'

Milletin kazanmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, “Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Millet talimat vermez. Millet emir verir. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Millet her zaman kazanır demiştik, millet kazandı. Millet kazanmaya devam edecek. Çok daha güzel günlere yelken açacak. Rekabetin devam ettiği ilçeler var. Fatih’te, Gaziosmapaşa’da ve Pendik’te yarış sürüyor. Biz onların yaptığı saygısızlığı yapmadık, yapmayız. Sandıktan çıkanı emir kabul ederiz” ifadelerini kullandı.